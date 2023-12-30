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Законопроект о мобилизации не будет голосоваться в нынешнем виде – Подоляк

Катерина ТищенкоСуббота, 30 декабря 2023, 16:46
Законопроект о мобилизации не будет голосоваться в нынешнем виде – Подоляк
Михаил Подоляк, фото Getty Images

Законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Будет ли он (законопроект – ред.) в таком виде? Нет. Безусловно, для того и вносится определенный законопроект – для обсуждения. После того, как будет все учтено, будут внесены соответствующие изменения, мы получим более-менее оптимальный законопроект, который учитывает, что у нас длительная, масштабная, интенсивная война, и РФ не будет где-то там останавливаться, она будет давить, пока не проиграет эту войну...

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Несмотря на то, что традиционно для Украины сначала много хейта, много хайпа, токсичности, скандалов, но постепенно, увидите, этот законопроект будет обсужден и урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции. После этого, безусловно, парламент будет его голосовать в первом, втором чтении, и будем иметь новый закон о мобилизации".

Детали: Подоляк отметил, что нынешняя война "требует правильного юридического оформления и по мобилизационным процессам".

"Потому что тот закон, который сегодня используется, не соответствует нынешним реалиям. И поэтому это очень хорошо, что на уровне Генерального штаба, Министерства обороны, Министерства финансов или Кабмина в целом, на уровне профильных комитетов Рады, на уровне экспертной среды происходит дискуссия. Это правильно", – сказал он.

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Подоляк также подчеркнул, что все общество должно понять, что в Украине идет большая война.

"Если Россия не проиграет эту войну, она захочет установить здесь оккупационный режим с соответствующими трагическими последствиями для десятков или сотен тысяч граждан Украины. Надо это осознать", – добавил советник председателя ОП.

Предыстория:

  • Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" №10378, в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.
  • Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации могут противоречить Конституции.

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Темы: мобилизацияВерховная РадаОфис президента
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