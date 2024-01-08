Трубопровод на столичной Борщаговке отремонтировали

В Киеве отремонтировали трубопровод на бульваре Жюля Верна и возобновили водоснабжение потребителей.

Источник: пресслужба КГГА

Дословно: "По состоянию на 20.00 работники ЧАО "АК "Киевводоканал" выполнили ремонт водопроводной сети на бульваре Жюля Верна в Соломенском районе, где произошло повреждение".

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Детали: Отмечают, что специалисты заменили 2,5 м поврежденного участка трубопровода диаметром 300 мм. Теперь там выполняют работы по благоустройству.

Что предшествовало:

7 января на Борщаговке произошел порыв водопровода, бульвар Жюля Верна залил при температуре свыше -10. Без воды остались 2 жилых дома.