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США интенсивно работают, чтобы избежать конфликта между Израилем и Ливаном – Блинкен

Алена ИвашкивВторник, 9 января 2024, 00:26
США интенсивно работают, чтобы избежать конфликта между Израилем и Ливаном – Блинкен
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ США ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО - GETTY IMAGES

Американская сторона прилагает дипломатические усилия, чтобы избежать серьезного силового обострения на границе Израиля и Ливана, где подразделения Хезболлы продолжают обстреливать израильскую территорию на фоне боевых действий в Секторе Газа.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен, "Укринформ"

Детали: По его словам, что касается Ливана, то явно не в интересах Израиля, Ливана, Хезболлы, кого-либо увидеть эскалацию в этом вопросе и увидеть настоящий конфликт.

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Он сообщил, что израильская сторона дала очень четко понять, что хочет "найти дипломатический путь", который создаст такие условия безопасности как для 100 тысяч израильтян на севере страны, так и для жителей юга Ливана.

Блинкен подчеркнул, что США интенсивно работают над этим и делают это дипломатическим путем.

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Темы: СШАБлинкенИзраильЛиван
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