США интенсивно работают, чтобы избежать конфликта между Израилем и Ливаном – Блинкен
Американская сторона прилагает дипломатические усилия, чтобы избежать серьезного силового обострения на границе Израиля и Ливана, где подразделения Хезболлы продолжают обстреливать израильскую территорию на фоне боевых действий в Секторе Газа.
Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен, "Укринформ"
Детали: По его словам, что касается Ливана, то явно не в интересах Израиля, Ливана, Хезболлы, кого-либо увидеть эскалацию в этом вопросе и увидеть настоящий конфликт.
Он сообщил, что израильская сторона дала очень четко понять, что хочет "найти дипломатический путь", который создаст такие условия безопасности как для 100 тысяч израильтян на севере страны, так и для жителей юга Ливана.
Блинкен подчеркнул, что США интенсивно работают над этим и делают это дипломатическим путем.
Предыстория:
- 20 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что поддерживаемая Ираном ливанская террористическая группировка "Хезболла" выпустила более 1000 боеприпасов по Израилю с 7 октября.
- 24 ноября израильские военные атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ливане.