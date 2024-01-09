Количество погибших от ракетного удара по Хмельницкой области возросло до 3 человек

Сергей Тюрин, фото с его страницы в Facebook

В Хмельницкой области завершили разбор завалов на объекте, пострадавшем от ракетного удара утром 8 января, и обнаружили тело третьего погибшего человека.

Источник: исполняющий обязанности главы Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Тюрин, которого цитирует ОВА

Прямая речь Тюрина: "До сегодняшнего утра 05:42 часов продолжался поиск третьего погибшего, в результате вчерашней атаки врага. Это мужчина 1955 года рождения. Выражаю соболезнования родным и близким".

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Детали: Разбор конструкций объекта и ликвидация последствий ракетного удара завершена.

Этому предшествовало: Утром 8 января во время комбинированной ракетной атаки на Украину российские войска нанесли удары, в частности, по объектам инфраструктуры Хмельницкой области, возник пожар. Было известно о двух погибших людях.