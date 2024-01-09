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Глава Львовщины отмежевался от скандала с Гринкевичем, с которым заключал соглашения и позировал на фото

Ирина БалачукВторник, 9 января 2024, 08:57
Глава Львовщины отмежевался от скандала с Гринкевичем, с которым заключал соглашения и позировал на фото
Слева направо: глава Львовского облсовета Юрий Холод, бизнесмен Игорь Гринкевич и глава ОВА Максим Козицкий во Львовской ОВА подписывают меморандум о сотрудничестве. Фото из Facebook Козицкого

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий, который подписывал меморандум и позировал на фото с львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем, подозреваемым в коррупции, заявил, что никак не причастен к возможной противоправной деятельности Гринкевича в Минобороны, но при этом признал, что подписывал договоры с компаниями предпринимателя, хотя против них были открыты уголовные производства.

Источник: Козицкий в Facebook

Детали: По его словам, сейчас в соцсетях распространяются сообщения с критикой Гринкевича относительно его возможной противоправной деятельности на тендерах с Минобороны и при этом часто используют фото, на котором изображены бизнесмен, Козицкий и глава Львовского облсовета Юрий Холод в помещении администрации.

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Прямая речь Козицкого: "Учитывая это, решил прояснить несколько важных моментов.

Прежде всего подчеркиваю: ни я, ни Львовская областная военная администрация не имеем никакого отношения к возможной противоправной деятельности Игоря Гринкевича на закупках Минобороны.

Официально заявляю: как начальник Львовской ОВА я не знакомил Игоря Гринкевича с должностными лицами МОУ и никоим образом не способствовал его сотрудничеству с МОУ".

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Детали: Он отметил, если Гринкевич занимался незаконной деятельностью, то должен "понести максимально суровое наказание".

Козицкий заявил, что с подозреваемым бизнесменом встречался 3 раза. А упомянутое выше фото сделали, когда подписывали трехсторонний меморандум между Львовской ОВА, благотворительным фондом Гринкевича "HOPE.UA" и Львовским облсоветом. 

Козицкий назвал "HOPE.UA" "достаточно большой и известной благотворительной организацией", к которой "пока никаких претензий нет". Согласно меморандуму, коммунальное учреждение "Журавненский дом поддержанного проживания психоневрологического типа" должны превратить в областной центр социальной реабилитации детей с ПТСР или с травмой войны.

Реставрационно-ремонтные работы на 70% должен был профинансировать "HOPE.UA", путем привлечения средств иностранных доноров, 30% должны были оплатить из областного бюджета.

По словам Козицкого, в прошлом месяце "HOPE. UA" подался на грант от Нидерландов по этому проекту на сумму более 4 млн долларов. В феврале должны объявить результаты. 

Глава ЛОВА добавил, что несколько компаний Гринкевича работают во Львовской области с 2012 года. С тех пор с ними сотрудничает ОВА. В частности, до 2020 года, когда Козицкий возглавил ОВА, с Гринкевичем подписали "более 15 подрядов".

Прямая речь Козицкого: "Сотрудничество с компаниями Гринкевича начали еще в 2012 году. К этому времени в отношении двух компаний Игоря Гринкевича возбудили два уголовных производства. В одном случае были заактированы работы, которых не сделали, в другом − не в полном объеме поставленное оборудование. По иску ЛОГА летом прошлого года Кассационный уголовный суд постановил взыскать с ответчика в пользу УКС ЛОГА материальный ущерб в сумме более 118 тысяч гривен. По другому уголовному производству − суд первой инстанции по иску ЛОГА решил возместить более 721 тысячи гривен в пользу той же ЛОГА".

Детали: Несмотря на невыполненные работы и уголовные дела, во времена Козицкого не отказались от сотрудничества с компаниями Гринкевича и подписали еще три соглашения.

Глава ОВА рассказал, что первое соглашение касалось школы-долгостроя в пгт. Горняк. Распоряжение о ее реконструкции приняли в 2016 году. Договор с компанией Гринкевича подписали в 2022 году. По словам Козицкого, компания Гринкевича выполнила работы, и сейчас власть ждет "сертификата от ДИАМ, чтобы дети уже начали учиться в ней".

Второе соглашение касалось школы-долгостроя в селе Черница, реконструкцию которой начали еще в 2008 году. Соглашение с компанией Гринкевича подписали в 2023 году. По словам Козицкого, "за 3,8 млн гривен заменили окна, частично утеплили перекрытия чердака, чтобы коробка здания банально не разрушалась".

Третья сделка была относительно строительства центра безопасности граждан в селе Сходница. Договор с компанией Гринкевича подписали в 2023 году. По словам Козицкого, центр планируют открыть в этом году. 

"В конце хотел бы еще раз подчеркнуть − если Игорь Гринкевич и люди, с которыми он сотрудничал, виновны, то за свою "деятельность" они должны понести самое суровое наказание, предусмотренное законом. Потому что обогащение на войне − это мародерство", − подчеркнул Козицкий.

Он также уверяет, что не подавал сына Игоря Гринкевича − Романа Гринкевича − на награждение знаком отличия "Золотое сердце".

Предыстория: 

  • 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. По данным источника УП, речь идет об Игоре Гринкевиче.
  • 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн. 440 тыс гривен.

Темы: ЛьвовщинакоррупцияМинобороны
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