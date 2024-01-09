СМИ: Зеленский планирует визит в Швейцарию на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский может на следующей неделе посетить Швейцарию минимум на два дня.

Источник: Tages-Anzeiger со ссылкой на несколько независимых источников, которые осведомлены о планах визита, "Европейская правда"

Детали: По данным издания, украинский лидер рассматривает возможность визита в Берн 15 января перед своим выступлением в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит с 15 по 19 января.

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По словам источников Tages-Anzeiger, работа по планированию визита Зеленского ведется с середины декабря. В Федеральном департаменте иностранных дел эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Собеседники издания из федеральной администрации отмечают, что запланированный визит президента Украины, вероятно, не будут подтверждать до последнего момента.

Впрочем, говорится в публикации, сможет ли Зеленский на самом деле поехать в Швейцарию на следующей неделе, также, вероятно, будет зависеть от военной ситуации в Украине.

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Окончательное решение о том, приедет ли Зеленский в Берн и Давос, похоже, еще не принято, отмечает Tages-Anzeiger. По словам украинского чиновника, которого не называет издание, обсуждения все еще продолжаются.

Альтернативой может стать выступление украинского лидера по видеосвязи, ведь он уже общался с участниками ВЭФ таким образом в прошлом году.

Запланированная программа визита Зеленского в Берн пока неизвестна. Встреча может состояться в загородном имении Лон в Керзаце, что в пяти километрах от центра Берна, где Федеральный совет традиционно принимает гостей из иностранных государств и который силам безопасности легче оцепить, чем центр столицы.

Что предшествовало:

Ранее Федеральный совет Швейцарии объявил о выделении дополнительных 11,8 млн швейцарских франков (12,5 млн евро) для помощи украинцам в зимний период.

Перед этим нижняя палата парламента Швейцарии следом за верхней, Советом кантонов, одобрила поправку к законодательству, которая несколько смягчает требования к экспорту вооружения.

Теоретически новая поправка позволит Швейцарии одобрять реэкспорт оружия в Украину, но ни ее инициаторы, ни Федеральное правительство не сообщали о подобных намерениях.

Напомним, в сентябре Национальный совет Швейцарии отклонил предложение Совета кантонов изменить правила реэкспорта оружия в страны, участвующие в военных конфликтах.

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