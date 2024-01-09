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Россияне нанесли удары по Херсону, взрывы в разных районах города - МВА

Станислав ПогориловВторник, 9 января 2024, 14:50
Россияне нанесли удары по Херсону, взрывы в разных районах города - МВА
Фото: Getty Images

Российские захватчики днем 9 января нанесли удары по Херсону, в разных районах города слышны взрывы.

Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Армия РФ нанесла по Херсону несколько ударов из различных видов оружия. Взрывы были слышны в разных районах города".

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Детали: По его словам, в результате недавних обстрелов повреждено, в частности, здание медицинского учреждения, тогда обошлось без раненых.

Обновлено: Позже председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что под удар попали многоквартирные дома и одно из медицинских учреждений города. "Только чудом обошлось без пострадавших", - отметил он.

По его словам, на местах вражеских атак уже работают специалисты Херсонской областной аварийно-спасательной службы. Они оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам.

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Что предшествовало: 7 января в Херсонской городской территориальной общине из-за российских обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения.

Темы: Херсонобстрелвойна
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