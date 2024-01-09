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Почти 25% территории деоккупированной Херсонщины разминированы – глава ОВА

Валентина РоманенкоВторник, 9 января 2024, 15:37
Почти 25% территории деоккупированной Херсонщины разминированы – глава ОВА
иллюстративное фото ГСЧС

На деоккупированной Херсонщине было разминировано более 24,5% территории.

Источник: начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Сейчас более 24,5% правобережья разминировано".

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Детали: По словам Прокудина, ежедневно Херсонщину обследуют более 800 пиротехников, для сравнения - в марте прошлого года их было 80.

Напомним: Силы обороны осенью 2022 года освободили правобережную часть Херсонской области, в частности город Херсон. Часть области, расположенная на левом берегу Днепра, временно захвачена российскими войсками.

Город Херсон и другие населенные пункты области ежедневно страдают от вражеских обстрелов.

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Темы: Херсонская областьразминирование
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