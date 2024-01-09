В семье Гринкевичей впервые отреагировали на коррупционный скандал

Бизнесмен Игорь Гринкевич (слева), его дети Ольга и Роман, а также супруга Светлана. Фото из соцсетей

Сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роман впервые отреагировал на огласку по поводу возможной противоправной деятельности отца в Минобороны.

Источник: Роман Гринкевич в Instagram

Детали: Роман утверждает, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной. Также добавил, что его семья не будет оправдываться, потому что "не в чем", и отметил, что бежать за границу они не планируют.

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Прямая речь: "Мы уверены, что наша деятельность происходила в условиях действующего законодательства. Оправдываться, лить грязь, искать компромат или его создавать точно не будем! Мы точно знаем, кто заинтересован в этом скандале, его непосредственных заказчиках и выгодоприобретателях.

Мы убеждены, что правоохранители всех уровней и непосредственно в МО разберутся во всем, пользуясь официальными данными".

Скриншот из Instagram Романа Гринкевича

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