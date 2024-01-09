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В семье Гринкевичей впервые отреагировали на коррупционный скандал

Татьяна ОлейникВторник, 9 января 2024, 20:30
В семье Гринкевичей впервые отреагировали на коррупционный скандал
Бизнесмен Игорь Гринкевич (слева), его дети Ольга и Роман, а также супруга Светлана. Фото из соцсетей

Сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роман впервые отреагировал на огласку по поводу возможной противоправной деятельности отца в Минобороны.

Источник: Роман Гринкевич в Instagram

Детали: Роман утверждает, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной. Также добавил, что его семья не будет оправдываться, потому что "не в чем", и отметил, что бежать за границу они не планируют.

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Прямая речь: "Мы уверены, что наша деятельность происходила в условиях действующего законодательства. Оправдываться, лить грязь, искать компромат или его создавать точно не будем! Мы точно знаем, кто заинтересован в этом скандале, его непосредственных заказчиках и выгодоприобретателях.

Мы убеждены, что правоохранители всех уровней и непосредственно в МО разберутся во всем, пользуясь официальными данными".

 
Скриншот из Instagram Романа Гринкевича

Предыстория: 

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  • 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. По данным источника УП, речь идет об Игоре Гринкевиче.
  • 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн. 440 тыс гривен.

Темы: Львовщинаскандалкоррупция
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