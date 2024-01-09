Оккупанты нанесли удары по Харькову

Российская армия вечером 9 января нанесла удары по Харькову.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, "Суспільне.Харків"

Детали: Корреспонденты сообщили о двух взрывах в городе. Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях. В области была объявлена воздушная тревога.

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Обновлено: В 23:36 Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары, предварительно с ЗРК С-300 с территории Белгорода. Пострадавших нет. Информация о разрушениях в Харькове и области уточняется.