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РФ ударила по гражданской больнице в Харьковской области, 4 пострадавших

Татьяна ОлейникЧетверг, 1 февраля 2024, 00:22
РФ ударила по гражданской больнице в Харьковской области, 4 пострадавших
Иллюстративные фото - Getty Images

Армия РФ в 21:50 ударила управляемыми авиабомбами по гражданской больнице в селе Большой Бурлук в Харьковской области.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов, ГСЧС

Прямая речь: "Проведена эвакуация 38 человек, из них пять - работники заведения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь. Поврежден фасад здания, окна и крыша. Ликвидация последствий продолжается".

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Обновлено: В 00:21 ГСЧС сообщила, что во время вражеского обстрела по гражданской больнице пострадали 4 человека, им на месте оказали первую медицинскую помощь.

Также чрезвычайники опубликовали фото последствий вражеского обстрела.

https://t.me/synegubov/8259

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Напомним: Вечером 31 января российская армия также ударила беспилотниками по Харькову.

Темы: Росcиявойна
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