Россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Харькове

Оккупанты вечером 31 января ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Основянском районе Харькова.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Оккупанты ударили по Харькову враждебными беспилотниками. Зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры Основянского района Харькова".

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Детали: Информации о пострадавших нет.

В 00:19 Синегубов сообщил, что в результате ударов по Харькову информация о пострадавших не поступала.

Прямая речь: "Часть вражеских БПЛА "не достигла целей". Спасибо силам ПВО!"