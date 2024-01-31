Россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Харькове
Среда, 31 января 2024, 23:32
Оккупанты вечером 31 января ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Основянском районе Харькова.
Источник: председатель ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Оккупанты ударили по Харькову враждебными беспилотниками. Зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры Основянского района Харькова".
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Детали: Информации о пострадавших нет.
В 00:19 Синегубов сообщил, что в результате ударов по Харькову информация о пострадавших не поступала.
Прямая речь: "Часть вражеских БПЛА "не достигла целей". Спасибо силам ПВО!"
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