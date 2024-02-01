В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"

Командир 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, подполковник Денис Прокопенко "Редис" отметил, что в российском плену до сих пор остаются более 900 бойцов "Азова", которые обороняли Мариуполь, и призвал соответствующие структуры приложить максимум усилий для освобождения защитников.

Источник: Прокопенко в Facebook

Прямая речь: "Состоялся очередной обмен пленными - домой вернулись 207 украинских военнослужащих. Счастлив за каждого, кто получил свободу, и желаю скорейшего восстановления ...

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Однако мою радость за их возвращение омрачает, что родные бойцов, которые держали оборону Мариуполя в составе полка "Азов", снова не увидят в списках имена своих близких...

В российском плену продолжают оставаться более 900 азовцев, которые достойно держали оборону Мариуполя и в течение 86 суток не давали противнику своевременно перебросить силы и средства, чтобы развивать успех в направлении Запорожья".

Детали: Командир сообщил, что среди тех, кого освободили из плена 31 января были 2 бойца 12-й бригады "АЗОВ" НГУ, которые присоединились к команде после расширения подразделения "Азов" из полка в бригаду.

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"Редис" отметил, что за все обмены с начала полномасштабного вторжения лишь несколько раз у них появлялись имена бойцов "Азова": "Хотя прошло более полутора лет от получения приказа на прекращение обороны Мариуполя".

Прокопенко добавил, что бойцы 12-й бригады НГУ ведут тяжелую борьбу с оккупантами в лесах Кременной, уничтожают и берут в плен российских военных и продолжают верить, что "соответствующие структуры прилагают достаточные усилия для освобождения наших героев".

Напомним: