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По аэродрому "Бельбек" было 5 прилетов – ОК "Юг"

Ирина БалачукЧетверг, 1 февраля 2024, 12:14
По аэродрому Бельбек было 5 прилетов – ОК Юг
Последствия ударов по аэродрому Бельбек. Фото из Telegram-канала "Крымский ветер"

По аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму было 5 прилетов, сообщили в ОК "Юг"; спикер Воздушных сил добавил, что Силы обороны Украины могут наносить удары по военной инфраструктуре россиян на полуострове, потому что имеют для этого определенные инструменты.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире марафона новостей и в эфире Радио Свобода, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире марафона новостей

Прямая речь Игната: "Методично, регулярно наносить удары, уменьшать их боевую способность − это можем сейчас делать, потому что имеем некоторые инструменты. Конечно, надо больше. Надо больше и самих средств поражения, и, соответственно, и самолеты хотели бы скорее получить от наших партнеров". 

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Детали: Он добавил, что есть разная информация относительно уничтожения или повреждения вражеской техники, но надо дождаться и спутниковых снимков, и данных разведки.

Прямая речь Игната: "Хочется, чтобы побольше авиационной техники (оккупантов − ред.) было выведено из строя. (Но − ред.) российского присутствия становится меньше в Крыму. Это происходит далеко не впервые. Наши пилоты тактической авиации очищают Крым и крылатыми ракетами, которые нам дали партнеры".

Детали: Представитель ВС напомнил, что Россия для нападений на Украину активно использует около 5 аэропортов во временно оккупированном Крыму.

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В то же время спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что по аэродрому Бельбек было 5 прилетов. 

Прямая речь Гуменюк: "Оккупанты уже и сами признали, что пять ракет нашли убежище на территории временно оккупированного Крыма, даже обозначили места, где это произошло. И признали, что не успели рассредоточить летный состав, в частности, самолеты, которые были повреждены в Бельбеке".

Детали: Она также добавила, что сколько бы систем ПВО россияне не стянули в Крым, их всех найдут и отработают.

По словам Гуменюк, в частности, и недавнее перекрытие Крымского моста было связано с переориентацией российской ПВО, но Силы обороны "тщательно наблюдают за этими маневрами" и "расположение ПВО определенным образом обозначает другие объекты, которые стоят внимания".

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Темы: Воздушные силы ВСУКрымракетный удар
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