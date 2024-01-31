Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В нескольких городах Крыма прогремели взрывы, над аэродромом "Бельбек" виден дым – СМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 31 января 2024, 15:50
В нескольких городах Крыма прогремели взрывы, над аэродромом Бельбек виден дым – СМИ
Иллюстративное фото с depositphotos

В Севастополе, возле Саков, в Феодосии, Раздельном и Гвадийском в оккупированном Крыму прогремели взрывы, оккупационные власти объявили воздушную тревогу и перекрыли движение по Крымскому мосту.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на местных жителей, назначенный Россией глава оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, "Крым.Реалии"

Детали: "Суспільне" со ссылкой на местных жителей сообщило о взрывах в Севастополе и возле города Саки в Евпаторийском районе.

Реклама:

Перед этим оккупационные власти города объявили воздушную тревогу и перекрыли движение по Крымскому мосту.

Обновлено: "Крым.Реалии" со ссылкой на российские и крымские telegram-каналы сообщает о взрывах в Феодосии, Раздольном и Гвардейском. В российских telegram-каналах сообщают о вероятной работе ПВО России. Оккупационные власти Крыма ситуацию пока не комментировали.

Фото и видео инверсионных следов в небе над Симферопольским районом публикуют в крымских и российских пабликах. "Крым.Реалии" сообщают о пяти взрывах в Севастополе, похожих на работу. Оккупационные власти Крыма подтвердили работу ПВО.

ВИДЕО ДНЯ

Оккупационные власти Крыма заявили о сбитии цели в районе Любимовки (северная часть Севастополя). Утверждается, что обломки упали на "пустыре" в районе села. Местные telegram-каналы публикуют фото и видео, на которых якобы зафиксирован дым над городом - в частности, над аэродромом "Бельбек".

В 17:29 оккупационные власти Севастополя сообщили, что "работу по воздушным целям до сих пор ведут". Утверждается, что в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе.

В 18:21 оккупанты объявили отбой тревоги, движение по мосту возобновили. Оккупационные власти Севастополя заявляют, что российская ПВО сбила более 6 ракет.

Міноборони РФ заявило, що знищили 17 ракет над акваторією Чорного моря та ще три над Кримом.

 
 
 

Темы: КрымвзрывКерченский мост
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Крым
Олещук дал понять, что ПС нанесли удар по оккупированному аэродрому в Бельбеке
Суд ООН признал РФ государством-нарушителем по образованию в Крыму, но отклонил большинство обвинений
Студентов в Крыму учат управлять FPV-дронами, агитируют вступать в армию РФ – ЦНС
Последние новости
21:56
видеоВ Нацполиции отреагировали на видео "бунта" полицейских, которые не хотят в штурмовую бригаду
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
Все новости...
Реклама: