В нескольких городах Крыма прогремели взрывы, над аэродромом "Бельбек" виден дым – СМИ

В Севастополе, возле Саков, в Феодосии, Раздельном и Гвадийском в оккупированном Крыму прогремели взрывы, оккупационные власти объявили воздушную тревогу и перекрыли движение по Крымскому мосту.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на местных жителей, назначенный Россией глава оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, "Крым.Реалии"

Детали: "Суспільне" со ссылкой на местных жителей сообщило о взрывах в Севастополе и возле города Саки в Евпаторийском районе.

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Перед этим оккупационные власти города объявили воздушную тревогу и перекрыли движение по Крымскому мосту.

Обновлено: "Крым.Реалии" со ссылкой на российские и крымские telegram-каналы сообщает о взрывах в Феодосии, Раздольном и Гвардейском. В российских telegram-каналах сообщают о вероятной работе ПВО России. Оккупационные власти Крыма ситуацию пока не комментировали.

Фото и видео инверсионных следов в небе над Симферопольским районом публикуют в крымских и российских пабликах. "Крым.Реалии" сообщают о пяти взрывах в Севастополе, похожих на работу. Оккупационные власти Крыма подтвердили работу ПВО.

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Оккупационные власти Крыма заявили о сбитии цели в районе Любимовки (северная часть Севастополя). Утверждается, что обломки упали на "пустыре" в районе села. Местные telegram-каналы публикуют фото и видео, на которых якобы зафиксирован дым над городом - в частности, над аэродромом "Бельбек".

В 17:29 оккупационные власти Севастополя сообщили, что "работу по воздушным целям до сих пор ведут". Утверждается, что в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе.

В 18:21 оккупанты объявили отбой тревоги, движение по мосту возобновили. Оккупационные власти Севастополя заявляют, что российская ПВО сбила более 6 ракет.

Міноборони РФ заявило, що знищили 17 ракет над акваторією Чорного моря та ще три над Кримом.