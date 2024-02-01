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Зеленский уволил начальника департамента защиты нацгосударственности. СБУ прокомментировала

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 февраля 2024, 12:16
Зеленский уволил начальника департамента защиты нацгосударственности. СБУ прокомментировала
здание Службы безопасности Украины в Киеве. иллюстративное фото СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко, в спецслужбе заявили, что будет продолжаться "усиление и оптимизация" этого отдела, чтобы в том числе гарантировать беспрепятственную работу и безопасность журналистам.

Источник: указ на сайте Офиса президента, комментарий пресс-службы СБУ

Дословно указ от 31 января: "Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины".

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Дословно спецслужба: "СБУ в условиях полномасштабной войны постоянно меняется, оптимизируясь как эффективный и боевой контрразведывательный орган, способный защищать государство от всего спектра возможных вызовов.

Мы осознаем, что защищаем демократическую Украину, в которой укрепление национальной государственности является одним из ключевых приоритетов, реализация которого должна обеспечивать в том числе беспрепятственную работу СМИ и гарантировать им достаточный уровень безопасности.

Именно с этой целью будет усилен ДЗНГ и оптимизированы подходы к его работе".

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Детали: В СБУ добавили, что кандидатура нового главы этого департамента будет в ближайшее время представлена на рассмотрение главе государства.

Напомним: Служба безопасности Украины заявила, что расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info. По данному факту открыто уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Темы: СБУСМИЗеленский
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