Россия затягивает в армию сирийцев в обмен на "якутские паспорта" – СМИ

Россия обманом заставляет сирийцев, которые даже не говорят по-русски, подписывать контракты с Минобороны РФ, предоставляя им взамен российские паспорта, в том числе с регистрацией в Якутии.

Источник: расследование журналиста Вадых Эль Хайека, опубликованное в "Новой газете"

Прямая речь: "Мои источники в Сирии рассказали мне, как происходит процесс вербовки, почему "новые русские" получают именно якутские паспорта.

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Сирийский посредник, который ранее вербовал людей для операций "Вагнера" в Ливии, теперь вербует сирийцев для поездки в Россию. Его зовут Вассим Аль Димашки, он из Сувейды, хотя в Дамаске и Хомсе есть и другие посредники.

Как мне сообщили, Вассим рассказывает молодым людям, что они приедут в Якутию охранять золотые прииски и алмазные рудники: Якутия - огромный регион, своего населения для этих целей не хватает. Зарплата за эту работу будет в районе 2 тысяч долларов в месяц, в дополнение к получению российского паспорта.

Последняя партия новобранцев, которая уже отправилась в Россию, состояла из 40 человек, 30 из них были из Сувейды. За каждого завербованного им человека Вассим получает по 5 миллионов сирийских лир (337 долларов).

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В Москве их встречает доктор Акрам Диб Тарраф, сириец. За каждого новобранца, который подписывает контракт с российскими вооруженными силами, он якобы получает 320 тысяч рублей, но кто именно платит ему такие деньги, мне выяснить не удалось".

Детали: По данным журналиста, из Москвы сирийцы летят в Якутию, где их разделяют на две группы. Одну отправляют в Улан-Удэ для обучения военной специальности, другую - в полевой лагерь в европейской части, где они тренируются как пехотинцы.

Журналист отметил, что никто из новобранцев не говорит на русском языке, но контракты они подписывают на русском. После этого они получают российские паспорта.

Прямая речь: "Мои источники в Сирии прислали мне две голосовые заметки. Одна - от вероятного вербовщика, а другая - от сирийца, который уже находится в тренировочном лагере (разговор на арабском).

Рекрутер очень спокойным голосом рассказывает о Якутии и о том, какая она большая и насколько богата полезными ископаемыми. Он продолжает повторять на протяжении всего выступления, что приглашение сирийцев - это инициатива якутских властей, потому что там живет очень мало людей.

Сообщение мужчины из тренировочного лагеря звучит гораздо драматичнее. Голосом, срывающимся от слез, он говорит, что им сказали, что они едут охранять золотые рудники, но на самом деле Вассим Аль Димашки продал их в солдаты.

Мужчина говорит: "Наша группа была вынуждена отправиться на тренировку по стрельбе по мишеням. Мы не знаем языка и подписываем бумаги, не зная, что в них написано".

Больше деталей: Журналист убежден, что поток сирийцев, желающих заключить контракт с Минобороны России, - это не результат работы российской пропаганды, а следствие обмана.

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