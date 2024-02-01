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Оккупанты убили двух французских волонтеров на Херсонщине

Татьяна ОлейникЧетверг, 1 февраля 2024, 19:32
Оккупанты убили двух французских волонтеров на Херсонщине
Фото - Getty Images

Армия РФ в Бериславе Херсонской области убила двух волонтеров из Франции, еще трое иностранцев ранены.

Источник: Офис генерального прокурора, глава Херсонской ОВ Александр Прокудин

Детали: Среди раненых также активист украинского представительства организации. По предварительным данным прокуратуры, оккупанты около 16:00 1 февраля совершили массированный обстрел с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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Темы: волонтерыФранцияХерсонская область
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