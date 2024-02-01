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Зеленский: 50 млрд для Украины означают финансовые гарантии для социальной стабильности

Татьяна ОлейникЧетверг, 1 февраля 2024, 23:37
Зеленский: 50 млрд для Украины означают финансовые гарантии для социальной стабильности
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 1 февраля поблагодарил партнеров из ЕС за 50 миллиардов и сообщил, как произойдет распределение средств.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня – долгожданное решение Евросоюза: 50 миллиардов евро для Украины. Программа поддержки. Долговременная – на четыре года. И это значит – у украинцев есть финансовые гарантии для нашей социальной стабильности. Решение принято сегодня на Европейском совете – на уровне лидеров".

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Детали: Зеленский отметил, что важно, чтобы распределение этих средств произошло по аналогии с предыдущим форматом поддержки: первые два транша нужно большей суммы – 18 миллиардов евро в год, а дальше устойчивость государства будет больше.

Также президент сообщил, что в Берлине состоялся очередной раунд переговоров по "соответствующему соглашению".

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Прямая речь: "Я благодарен немецкой стороне за прагматичный и одновременно ценностный подход. Работаем также и с нашими другими государствами и уже видим, что удается создать очень разветвленную, глубокую систему гарантий безопасности. Во всех тех сферах, которые критичны для нормальной жизни любой демократической страны. И впереди – много работы по каждому такому соглашению, по реализации".

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Темы: ЗеленскийЕСпомощь Украине
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