Израиль нашел командный пункт ХАМАС в тоннеле под штаб-квартирой ООН

ХАМАС имел командный тоннель под штаб-квартирой ООН в Секторе Газа (UNRWA).

Источник: The Times of Israel, Reuters, Армия обороны Израиля

Детали: Армейские инженеры провели репортеров иностранных СМИ через туннели в UNRWA.

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Штаб-квартира UNRWA находится в городе Газа, среди северных районов, которые израильские войска и танки захватили в начале четырехмесячной войны против правящей исламистской группировки ХАМАС, заставив сотни тысяч мирных жителей бежать на юг.

Репортеры вошли в шахту рядом со школой на периферии комплекса ООН и спустились в выложенный бетоном тоннель. По словам подполковника армии, проводившего экскурсию, двадцать минут ходьбы по душной жаре, узкому и местами извилистому проходу привели их под штаб-квартиру UNRWA.

Тоннель, длина которого, по словам военных, составляла 700 метров, а глубина - 18 метров, местами раздваивался, образуя боковые комнаты. Там было офисное помещение со стальными сейфами, которые были открыты и пусты и кафельный туалет. Одна большая камера была заполнена компьютерными серверами, другая - промышленными аккумуляторными батареями.

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По словам израильских военных, электроэнергия в тоннеле подавалась именно из штаб-квартиры ООН.

ЦАХАЛ считает, что это был один из центральных командных пунктов разведки ХАМАСа, откуда они руководили большей частью боя.

ХАМАС эвакуировался и перерезал кабели связи, которые проходят сквозь пол подвала штаб-квартиры UNRWA.

Тяжелые израильские обстрелы и продолжительные зимние дожди также могли сыграть определенную роль в этом отъезде: несколько участков туннеля были забиты песком и водой по колено.

В своем заявлении UNRWA сообщило, что освободило штаб-квартиру 12 октября, через пять дней после начала войны, и поэтому "не может подтвердить или иным образом прокомментировать" израильскую находку.

ООН начало внутреннее расследование, а ряд стран-доноров заморозили финансирование из-за обвинений Израиля в прошлом месяце в том, что некоторые из его сотрудников одновременно являются боевиками ХАМАСа.

Палестинцы обвинили Израиль в фальсификации информации с целью запятнать UNRWA, которое обеспечивает работой 13 000 человек в Секторе Газа и уже много лет является спасательным кругом для населения, зависящего от помощи. Агентство руководит школами, клиниками первичной медицинской помощи и другими социальными службами, а также распределяет помощь, описывая свою деятельность как сугубо гуманитарную.