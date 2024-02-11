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Генсек НАТО жестко отреагировал на слова Трампа о запугивании союзников

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 11 февраля 2024, 17:58
Генсек НАТО жестко отреагировал на слова Трампа о запугивании союзников
Йенс Столтенберг, фото Bloomberg via Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс будет защищать всех своих союзников в случае нападения и раскритиковал заявления, которые ставят это под сомнение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Столтенберга, который приводят ряд западных СМИ, среди которых The Guardian

Детали: Генсек отметил, что НАТО и готов, и способен защищать всех союзников в случае агрессии, и любое нападение на страну НАТО получит объединенный и мощный ответ.

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Прямая речь: "Любые предположения, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают всю нашу безопасность, в том числе США, и повышают риски для американских и европейских военных.

Рассчитываю на то, что независимо от того, кто победит (на выборах президента – Ред.), США останутся сильным и преданным союзником НАТО".

Что предшествовало: Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными.

Тем временем в Польше Дональд Туск и министры правительства и президент Анджей Дуда разошлись в своих реакциях на слова Трампа и раскритиковали друг друга.

Темы: НАТОТрамп
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