В Днепре из-за ночного обстрела эвакуируют больницу и закроют школы
Вторник, 13 февраля 2024, 10:50
Из-за ночного обстрела оккупантов в Днепре закроют часть образовательных учреждений и эвакуируют одну из больниц.
Источник: мэр Днепра Борис Филатов в Facebook
Прямая речь: "Из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим большое количество паллиативных больных".
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Детали: Также, по словам Филатова, в городе закроют часть школ из-за проблем с отоплением.
Что предшествовало: В результате российской атаки в ночь на 13 февраля одна из ТЭС на Днепропетровщине прекратила производство электроэнергии.