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Экс-нардеп получил подозрение в незаконной компенсации за жилье

Татьяна ЛозовенкоВторник, 13 февраля 2024, 12:40
Экс-нардеп получил подозрение в незаконной компенсации за жилье
Иллюстративное фото с сайта НАБУ

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении в незаконном получении 613 тыс. грн компенсации за жилье в Киеве бывшему народному депутату.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура 

Дословно НАБУ: "12 февраля НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва, который сейчас занимает должность председателя одного из районных советов, о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья.

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По данным следователей, подозреваемый, имея собственное жилье в центре Киева, получил более 613 тыс. грн незаконной компенсации за пользование гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Киев" в период с сентября 2016 года по август 2019 года".

Детали: В то же время САП отмечает, что местонахождение бывшего нардепа пока не установлено.

Темы: НАБУКиевденьгикоррупция
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