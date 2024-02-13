Перед судом предстанет российский агент "Лексус", который шпионил для ФСБ на границе

На Харьковщине будут судить за государственную измену российского агента под псевдонимом "Лексус", который передавал врагу информацию об оборонительных позициях украинских войск на границе с Россией.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Обвиняемый посылал врагу информацию о местонахождении украинских военных и направлениях движения техники на территории Волчанской территориальной громады, ставя соответствующие отметки на гугл-картах. Также он "сливал" представителю ФСБ РФ места базирования подразделений СБУ и Национальной полиции Украины вблизи границы с РФ".

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Детали: По данным следствия, в июле 2022 года представитель ФСБ РФ через мессенджер связался с жителем Волчанска и предложил ему сотрудничество.

За денежное вознаграждение злоумышленник посылал врагу информацию о местонахождении украинских военных и направлениях движения техники на территории Волчанской территориальной общины.

В целях конспирации фигурант выбрал себе оперативный псевдоним "Лексус". Также мужчина корректировал вражеский огонь, "отчитываясь" о последствиях обстрелов со стороны России.

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По данным прокуратуры, пытаясь продемонстрировать свою пользу для врага, обвиняемый успел совершить 35 эпизодов преступлений.

Правоохранители задержали злоумышленника в ноябре 2023 года. Во время обысков у него нашли телефон, в котором была переписка с российским куратором.

По ходатайству стороны обвинения мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.