РФ ожидает войну с НАТО в течение следующего десятилетия – разведка Эстонии

Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия, считают в Службе внешней разведки Эстонии.

Источник: руководитель эстонской разведывательной службы Каупо Росин, "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: На пресс-конференции он отметил, что такая оценка основывается на планах РФ удвоить количество войск, размещенных вдоль границы с Финляндией, а также Эстонией, Литвой и Латвией.

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"Россия выбрала путь долгосрочной конфронтации... и Кремль, вероятно, ожидает возможного конфликта с НАТО в течение следующего десятилетия или около того", – сказал Росин.

Он считает, что военное нападение со стороны России является "маловероятным" в краткосрочной перспективе, отчасти из-за того, что Москва вынуждена держать войска в Украине, и будет оставаться маловероятным, если наращивание российских войск будет соответствовать наращиванию сил в Европе.

Говоря о ситуации с войной РФ против Украины, Росин отметил, что считает маловероятным существенный прорыв российских оккупационных войск до президентских выборов, поскольку для достижения целей РФ нужно будет мобилизовать значительно больше войск.

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Способность России обеспечить свои войска боеприпасами продолжает преобладать над возможностями Украины, и если западная поддержка не будет сохранена или увеличена, Украина вряд ли сможет изменить ситуацию на поле боя, добавил он.

Ряд европейских стран НАТО в течение последних недель также предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

А главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии призвал не терять "окно возможностей" на подготовку к потенциальному прямому противостоянию России, потому что это время может закончиться уже через несколько лет.