Зеленский: Сырский и Умеров посетили горячие точки фронта, там будет усиление

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 13 февраля сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров посетили все горячие точки фронта, и решают существующие проблемы.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Первое – фронт, и в частности Авдеевка, Купянск, Лиман. Максимум внимания, максимум поддержки.

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Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Решают существующие проблемы – комплектация подразделений, укрепление, управление. Будет усиление дронами, РЭБ, командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад".

Детали: Также Зеленский сообщил, что в Соединенных Штатах состоялось стратегически важное голосование за пакет дальнейшей поддержки Украины.

Прямая речь: Следующий шаг – голосование Палаты представителей. Это очень, очень важно. Ожидаем такого же морально сильного выбора и заработающего решения. Заработает для совместной безопасности.