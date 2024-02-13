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Сырский: Украина перешла к оборонной операции, чтобы истощить противника

Татьяна ОлейникВторник, 13 февраля 2024, 20:56
Сырский: Украина перешла к оборонной операции, чтобы истощить противника
АЛЕКСАНДР СЫРСКИЙ, ФОТО СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оценил ситуацию на передовой как сложную и отметил, что Украина перешла от наступательных действий к оборонной операции, чтобы истощить противника.

Источник: Сырский в интервью ZDF накануне назначения главнокомандующим Вооруженными силами Украины

Прямая речь: "Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции. Цель нашей операции – истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, содержание подготовленных рубежей обороны".

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Детали: По его словам, особенно напряженные бои идут на Купянском направлении, где оккупанты поставить себе любой ценой захватить Купянск и ежедневно штурмуют позиции.

Прямая речь: "Фактически противник начал это наступление 3 октября 2023. И уже 4 месяца ведет наступление высокой интенсивности. Их потери, особенно у погибших, по последним данным, в 7-8 раз преобладают наши".

Детали: Он также отметил, что роль дронов в войне ежедневно растет в связи с увеличением их использования с обеих сторон. Также в ВСУ заметно использование наземных роботизированных платформ, управляемых дистанционно, что позволяет сохранить жизнь военнослужащих.

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Отвечая на вопрос, когда закончится война и перспектива скорейшего ее завершения, Сырский ответил: "Все зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий".

Темы: Сырский
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