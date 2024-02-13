На одной из станций в харьковском метро начал протекать потолок из-за обстрелов
Вторник, 13 февраля 2024, 22:46
На станции метро "Спортивная" в Харькове начал протекать потолок из-за постоянных российских ракетных ударов.
Источник: Харьковский метрополитен в Facebook
Дословно: "Из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни, а в связи с тем, что в непосредственной близости к станции метро "Спортивная" были неоднократные многочисленные ракетные попадания, произошло незначительное протекание с потолка станции".
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Детали: Сотрудники метрополитена уже выполняют ремонтные работы, они будут продолжаться исключительно в ночной период суток, когда не происходит перевозка пассажиров.
Также отмечают, что протекание не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров.