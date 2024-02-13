Львовские таможенники обнаружили незадекларированных "Старлинков" на 1 млн грн

Львовские таможенники обнаружили совместно с Департаментом борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы обнаружили на границе незадекларированные 34 системы Starlink на 1 млн грн.

Источник: Львовская таможня

Дословно: "41-летний житель Черновицкой области, следуя из Польши через пункт пропуска "Шегини-Медика", для прохождения таможенного контроля выбрал полосу движения "красный коридор", где указал, что перемещает только подержанные металлический ящик и холодильник".

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Детали: Во время осмотра микроавтобуса "Mercedes-Benz", в багажном отделении работники обнаружили 34 спутниковых системы "Starlink", а также медоборудование торговых марок "Visiometrics" и "AEONMED".

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины).

Львовская таможня