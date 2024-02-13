Байден жестко наехал на Трампа из-за слов о НАТО: Тупо, позорно, не по-американски

Президент США Джо Байден перешел на откровенную критику предшественника Дональда Трампа, который в одном из выступлений допустил, что позволил бы России напасть на членов НАТО, которые недостаточно вкладываются в оборону.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Байдена в экстренном обращении из Белого дома

Детаои: По словам американского президента, Трамп своими словами о НАТО "послал опасный, шокирующий и действительно неамериканский сигнал миру" и "дал Путину добро на вторжение в некоторые страны-члены НАТО, которые являются нашими союзниками".

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"Это услышал весь мир. А хуже всего заключается в том, что он не шутит. За нашу историю ни один президент не поддавался российскому диктатору. Позвольте мне сказать это максимально понятно... Ради Бога, это – тупо, позорно, опасно, не по-американски!", – подчеркнул Байден.

Он добавил, что Трамп не понимает природу Альянса, "построенного на основополагающих принципах свободы, безопасности и национального суверенитета", потому что для него "принципы никогда не имеют значения и все является товаром".

"Наши противники уже давно стремятся вбить клин между нами. Самая большая надежда всех тех, кто желает американцам зла, – это чтобы НАТО развалился. Можете быть уверены: все они аплодировали, когда услышали Дональда Трампа и услышали, что он сказал", – отметил американский президент.

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Байден заверил: если при его президентстве "Путин нападет на союзника в НАТО, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории Альянса".

Экс-президент США и лидер на номинацию от республиканцев на выборах Дональд Трамп усилил свою критику НАТО относительно уровня помощи Украине.

Во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как во времена своего президентства угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом. Эти слова вызвали резкую реакцию Белого дома, генсека НАТО и многих европейских столиц.