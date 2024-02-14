ЕС еще может пересмотреть объем 50-миллиардной помощи Украине в сторону увеличения – посол

Постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов допускает, что Европейский Союз может пересмотреть в сторону увеличения объема помощи Украине на 50 млрд евро, предусмотренный на четыре года.

Источник: Ченцов рассказал в интервью "Европейской правде"

Детали: "Я думаю, что Украина получит больше, чем 50 миллиардов. Потому что посередине – то есть через два года – (предусмотрена) возможность пересмотра этого инструмента. И я думаю, что он будет пересматриваться в сторону увеличения", – отметил посол.

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Он пояснил, что потребности Украины гораздо больше, чем принятая сумма – "на два порядка больше".

"Но когда мы говорим о нашей макрофинансовой стабильности, об инвестиционной составляющей... о технической помощи, которая связана в том числе с потребностями подготовки к членству, я думаю, что наши потребности будут уточняться", – отметил дипломат.

Ченцов отметил, что в этом контексте важно, каким образом будут наполняться грантовая и кредитная части помощи и будут ли использованы замороженные российские активы.

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"Устроит ли нас, что мы устанавливаем этот потолок в 50 миллиардов? Наверное, нет. Потому что российские активы – это гораздо больше, чем 50 миллиардов. И даже если мы говорим о доходах, ну, за четыре года, как они посчитали, то это 17 миллиардов. Поэтому мы рассчитываем, что все же страны-члены не только за счет этих доходов от российских активов будут наполнять грантовую часть", – отметил дипломат.

Напомним, ЕС стремится в марте начать выплаты в рамках согласованной программы Ukraine Facility на 50 млрд евро.

В правительстве заявляли, что Украина рассчитывает в марте получить от ЕС первый транш макрофинансовой поддержки в размере 4,5 млрд евро.

Смотрите полное интервью с Всеволодом Ченцовым "Европейской правде".