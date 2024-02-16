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Появился текст соглашения по безопасности между Украиной и Германией

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 15:09
Появился текст соглашения по безопасности между Украиной и Германией
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Getty Images

Офис президента Украины обнародовал текст соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, заключенного между Украиной и Германией.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Соглашение, опубликованное на сайте ОП, состоит из восьми разделов. В нем нет упоминаний ни о безопасностных заверениях, ни о безопасностных обязательствах, на чем настаивает Украина в диалоге с партнерами, зато речь идет о сотрудничестве в сфере безопасности. 

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"Германия намерена оказывать непоколебимую поддержку Украине столько, сколько потребуется для того, чтобы помочь Украине защитить себя, восстановить территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, обеспечить ее свободное и демократическое будущее", – говорится в тексте соглашения. 

Германия обещает продолжать оказывать безопасность и военную поддержку Украине в течение всего срока действия соглашения, который определен сроком 10 лет. 

Германия обещает в дальнейшем поддерживать Украину на пути реформ, а Украина обязуется продолжать реформы, уделяя особое внимание сферам, определенным для вступления в ЕС и изложенным в рекомендациях Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года.

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Всеобъемлющая реформа, по соглашению, является необходимой для евроатлантических стремлений Украины, а также для ее будущей безопасности.

В случае будущего вооруженного нападения России на Украину по требованию любого из участников соглашения предусмотрены консультации в течение 24 часов для определения соответствующих дальнейших шагов.

Германия подтверждает, что при таких обстоятельствах она предоставит Украине при необходимости быструю и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь, будет искать согласия в ЕС относительно наложения на Россию экономических и других расходов, а также будет консультироваться с Украиной относительно ее потребностей при осуществлении ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН.

Относительно вступления Украины в ЕС – "Германия будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС и предоставлять практические указания".

16 февраля во время визита Владимира Зеленского в Германию было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины. 

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал историческим шагом подписание этого соглашения.

Темы: ГерманияУкраинагарантии безопасности
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