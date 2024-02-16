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В США представили законопроект с меньшей помощью для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 19:52
В США представили законопроект с меньшей помощью для Украины
Фото: Getty Images

В пятницу восемь членов Палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий представили предложение по финансированию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 66,3 млрд долларов, пытаясь преодолеть тупик в этом вопросе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Этот шаг был инициирован сопредседателем Конгрессового украинского кокуса, республиканцем Брайаном Фитцпатриком, и является сокращенной версией пакета помощи на сумму 95 млрд долларов, принятого Сенатом на этой неделе. 

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Контрпредложение Палаты представителей изымает десятки миллиардов долларов гуманитарной и экономической помощи для Украины и сектора Газы, включенные в законопроект Сената, и сохраняет военную часть сенатского пакета.

Двухпартийный законопроект также содержит положения, направленные на усиление безопасности на границе, чтобы убедить республиканцев, которые не одобряют помощь Украине без решения вопроса границы.

Законопроект предусматривает выделение $47,7 млрд на поддержку Украины. Эта сумма включает $13,8 млрд на Инициативу помощи Украине в сфере безопасности, в рамках которой Пентагон подпишет контракты с американскими оборонными компаниями для предоставления Киеву нового вооружения и оборудования.

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Еще $13,4 млрд пойдут Пентагону на замену оружия, отправленного в Украину из американских военных запасов.

В отличие от этого проекта, утвержденный законопроект Сената предусматривает еще средства на экономическую, финансовую, гражданскую и ядерную безопасность Украины – 9,654 млрд долларов.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол уже раскритиковал законопроект за то, что он не включает гуманитарную помощь сектору Газы и Украине.

Напомним, на этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины.

Но Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав пакетный проект закона, в который входят средства на поддержку Украины.

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Темы: СШАУкраинаденьги
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