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Во Львове на объекте промышленности прогремел взрыв

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 февраля 2024, 13:10
Во Львове на объекте промышленности прогремел взрыв
фото: львовская ова

Ночью на воскресенье в 04:00 на объекте промышленности во Львове прогремел взрыв, начался пожар. Причины до сих пор не сообщают.

Источник: глава Львовской ОГА Максим Козицкий

Прямая речь Козицкого: "Вызвали пожарных. Пожар потушили. Жертв или пострадавших нет.

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Также на месте происшествия работали сотрудники СБУ и Нацполиции".

Детали: По словам властей, причины взрыва и возгорания еще устанавливают.

 
фотО: ОВА

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Темы: ЛьвовпожарСБУ
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