Во Львове на объекте промышленности прогремел взрыв
Воскресенье, 18 февраля 2024, 13:10
Ночью на воскресенье в 04:00 на объекте промышленности во Львове прогремел взрыв, начался пожар. Причины до сих пор не сообщают.
Источник: глава Львовской ОГА Максим Козицкий
Прямая речь Козицкого: "Вызвали пожарных. Пожар потушили. Жертв или пострадавших нет.
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Также на месте происшествия работали сотрудники СБУ и Нацполиции".
Детали: По словам властей, причины взрыва и возгорания еще устанавливают.
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