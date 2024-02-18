Во Львове на объекте промышленности прогремел взрыв

Ночью на воскресенье в 04:00 на объекте промышленности во Львове прогремел взрыв, начался пожар. Причины до сих пор не сообщают.

Источник: глава Львовской ОГА Максим Козицкий

Прямая речь Козицкого: "Вызвали пожарных. Пожар потушили. Жертв или пострадавших нет.

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Также на месте происшествия работали сотрудники СБУ и Нацполиции".

Детали: По словам властей, причины взрыва и возгорания еще устанавливают.

фотО: ОВА