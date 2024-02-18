AP: Сенаторы США представят резолюцию с осуждением действий Венгрии

Американские сенаторы демократ Джин Шахин и республиканец Том Тиллис представят в Конгрессе двухпартийную резолюцию, которая осуждает отступление от демократии в Венгрии и призывает ее правительство снять блокирование вступления Швеции в НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: В резолюции, с которой ознакомилось информагентство, сенаторы отмечают "важную роль, которую Венгрия может играть в европейской и трансатлантической безопасности", но указывают на то, что она не сдержала своих предыдущих обещаний не быть последним членом НАТО, который ратифицирует членство Швеции в Альянсе.

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"Венгрия не присоединилась ко всем другим странам-членам НАТО в одобрении вступления Швеции в НАТО... и поставила под угрозу трансатлантическую безопасность в ключевой момент для мира и стабильности в Европе", – говорится в документе.

В резолюции сенаторов критикуют все более теплые отношения венгерского премьера Виктора Орбана с РФ и Китаем, а также отмечают, что, хотя Будапешт открыл свои двери для украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, он также "сопротивляется и ослабляет санкции ЕС в отношении РФ".

В документе также обвиняют Орбана в том, что он "использовал миграцию, кризис COVID-19 и войну против Украины", чтобы оправдать ряд чрезвычайных положений, которые позволили венгерскому правительству "управлять декретами в обход парламента".

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Кроме того, резолюция критикует Орбана за вмешательство в венгерский медиа-ландшафт, ограничение гражданских свобод и попытки подавить инакомыслящих.

Что предшествовало: Ранее премьер Венгрии заявил, что парламент страны должен ратифицировать вступление Швеции в НАТО "в начале весенней сессии".

Делегация сенаторов от Республиканской и Демократической партий США прибудет в Венгрию в воскресенье, 18 февраля. Причиной визита является то, что Венгрия – единственная страна, выступающая против расширения НАТО, – до сих пор не одобрила вступление Швеции в Альянс.

Парламентское голосование должно быть формальностью, поскольку правящая партия Орбана "Фидес" имеет комфортное большинство. Но лидеры "Фидес" в начале февраля потребовали, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сначала посетил Будапешт перед парламентским голосованием.

Кристерссон исключил дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но заявил, что будет готов встретиться с Орбаном после того, как парламент Венгрии ратифицирует заявку.