Боррель: Если бы мы меньше колебались в поддержке Украины, война была бы другой

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что российско-украинская война "была бы другой", если бы Евросоюз не колебался в помощи Украине.

Источник: Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ

Прямая речь: "Поставка (танков) Leopard? Нет, это может привести к эскалации. Позже мы поставляем Leopard. Поставка (систем ПВО) Patriot? Нет, это – путь к эскалации. Позже мы поставили Patriot. Если бы мы меньше колебались в наших решениях, вероятно, эта война была бы другой".

Реклама:

Детали: Он добавил, что общий объем помощи ЕС Украине, включая экономическую, гуманитарную и военную, уже равен 90 миллиардам евро.

"Нас можно критиковать, но не стоит забывать, что ЕС уже сделал для Украины. Мы предоставили прямой военной помощи на 28 миллиардов евро, впервые в истории оказали такую помощь для страны в войне... Вспомните, два года назад на этой конференции мы говорили о поставках шлемов. Сегодня мы говорим о поставках боевых самолетов", – указал Боррель.

Глава дипломатии ЕС добавил, что Европейское оборонное агентство на сегодня заключило 60 рамочных соглашений для стран-членов, чтобы они заказывали у своей промышленности боеприпасы.

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому, подчеркнул он, не нужно изобретать колесо, и если кто-то хочет закупать больше боеприпасов для Украины, он может воспользоваться одним из этих соглашений.

"Если страны-члены действительно захотят закупить больше боеприпасов для Украины, они имеют путь, которым могут это сделать: путем кооперации, с использованием совместного заказа. Все об этом говорят, но он уже существует. Сторона промышленности говорит: мы имеем способности, но чего нам не хватает, так это заказов", – резюмировал Боррель.

Что предшествовало: Ранее президент Чехии Петер Павел заявил, что его страна нашла креативный способ достать снаряды для Украины, но нуждается в финансировании для этого.

Перед этим в Мюнхене Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.

Читайте также о том, как Альянс меняет помощь Украине до избрания новой власти США в статье Дональд Трамп объединяет НАТО.