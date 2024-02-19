Опрос: украинцы стали меньше испытывать гордость, зато больше - грусть и страх

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", в феврале среди граждан при мнении об Украине выросли ощущение печали и страха, в то же время уменьшилось количество тех, кто испытывает гордость, по сравнению с 2022 годом.

Источник: данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-11 февраля

Детали: По данным опроса, при мысли об Украине чувствовало 56% респондентов, тогда как в августе 2022 года - 75%.

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Также с августа 2022 до февраля 2024 выросло ощущение печали (с 29% до 39%) и страха (с 11% до 21%).

При этом среди тех, кто убежден в победе, выше доля гордости (64% против 21%) и радости (12% против 2%) за страну.

В то же время среди неуверенных в победе наоборот преобладает печаль (56% по сравнению с 36%), и больше страх (25% против 21%), гнев (18% против 7%), стыд (19% против 5%).

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Младшие поколения в возрасте чаще испытывают печаль (по 41%) и гнев (10%), чем старшие (36% и 7% соответственно). С другой стороны, молодежь в возрасте 18 - 35 лет чаще испытывает заинтересованность (15%) относительно будущего Украины.

Страх - эмоция, которая заметно колеблется между различными категориями респондентов. Например, это ощущение более распространено среди ВПЛ (31% против 20%), среди респондентов, чьи родственники сейчас в ВСУ (25% против 19%), и среди молодежи (26% против 20% среди старших респондентов).

Справка: Опрос проведен методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь

Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов.