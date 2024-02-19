"Дела Майдана": Остаются нераскрытыми убийства 22 января, приговоров мало из-за судов

Департамент по "делам Майдана" Офиса генерального прокурора недоволен количеством судебных приговоров из-за длительного судебного рассмотрения дел этой категории.

Источник: руководитель департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской на брифинге в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В 2023 году приговоров по "делам Майдана" столько же, сколько за четыре предыдущих года вместе взятые. Но количество приговоров нас не устраивает, их очень мало. И это огромная проблема - продолжительность судебного заседания".

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Детали: Донской отметил, что следствие имело проблемы с расследованием событий 18 февраля 2014 года. "Нам удалось привлечь к ответственности именно за совершение убийств 18 февраля руководство львовского "Беркута", два человека сейчас находятся под стражей. И еще несколько человек привлечены к ответственности именно за события 18 февраля", - подчеркнул представитель ОГП.

Начальник департамента добавил: "Если брать проблемы следствия - то это нераскрытые убийства за 22 января... Так же, как и часть убийств за 18 февраля".

Донской пояснил, что есть объективные сложности с раскрытием этих преступлений. "Они связаны не только с совершением их в условиях неочевидности... а и с первичным документированием по этим делам. Это было еще до смены власти, поэтому первоочередные следственные действия, попытки раскрытия преступления по горячим следам, к сожалению, не происходили так, как должно быть", - добавил он.

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В то же время прокурор отметил, что сроков давности по этим преступлениям нет.

Говоря о проблематике рассмотрения "дел Майдана" судами, руководитель департамента обратил внимание на "огромный дисбаланс между количеством обвинительных актов, направленных в суд, и количеством приговоров".

По его словам, при чрезмерной нагрузке судей должна быть определенная приоритизация дел. "Мы не можем просить суд приоритизировать именно "дела Майдана"...способ определения приоритета непрозрачный. Единственная возможность устранить это - законодательные изменения, которые должны быть универсальными", - сказал Донской.

Отвечая на вопрос о том, началось ли рассмотрение в суде материалов по обвинению бывшего президента и руководства силового блока Украины, расследование которого завершилось в октябре прошлого года, он сказал, что есть определенные сложности с подсудностью дела, поскольку Шевченковский суд не хочет рассматривать его. "20 февраля апелляционный суд рассматривает ходатайство председателя Шевченковского суда по определению подсудности", - добавил прокурор.

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