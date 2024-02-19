Великобритания закрыла одну из двух программ для въезда украинских беженцев

В Великобритании с 19 февраля не действует Программа помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme) – одна из двух программ легального въезда украинцев, бегущих от последствий полномасштабного вторжения РФ.

Детали: "Европейская правда"

Детали: Согласно информации на сайте британского правительства, прием заявок по программе Ukraine Family Scheme прекратился в понедельник в 15:00 по лондонскому времени. Эта программа позволяла украинцам въезжать в Британию при условии, что у них здесь живут родственники, и учиться, работать и получать помощь в течение следующих трех лет.

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После завершения Ukraine Family Scheme ее участникам предлагают податься на другую, спонсорскую программу Homes for Ukraine, в рамках которой британцы принимают у себя украинцев в обмен на государственную поддержку.

Срок действия первых виз, которые выдали украинцам, заканчивается в марте 2025-го – то есть до этого времени они должны найти альтернативный вариант легального пребывания в Великобритании.

Решение британского правительства закрыть Ukraine Family Scheme еще раньше критиковали некоторые британские юристы. Часть указывала, что в некоторых случаях другие схемы не работают – например, когда речь идет о пожилых людях или с инвалидностью, и британские спонсоры не смогут о них заботиться.

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Представитель Министерства внутренних дел Великобритании, которого цитирует The Guardian, пояснил, что британское правительство продолжает "адаптировать и развивать визовые схемы, чтобы обеспечить их максимальную эффективность и стабильность".

По официальным данным, с марта 2022 года в Британию прибыли более 200 тысяч украинцев, которым выдали визы по упомянутым двум схемам.

В конце прошлого года сообщалось, что в Великобритании фиксируют случаи визового мошенничества, жертвами которого становятся украинские беженцы.