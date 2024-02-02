КНДР в четвертый раз в этом году запустила крылатые ракеты
Пятница, 2 февраля 2024, 07:02
2 февраля Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет у западного побережья.
Источник: Объединенный комитет начальников штабов (JCS), Yonhap
Детали: Южнокорейские военные заявили, что зафиксировали запуск ракет около 11 утра с западного побережья. Количество ракет не уточняется.
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Это был четвёртый запуск крылатой ракеты КНДР в этом году.
Дословно JCS: "Усиливая наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно сотрудничают с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", - говорится в текстовом сообщении JCS, направленном журналистам.
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