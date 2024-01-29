Ким Чен Ын наблюдал за запуском новой крылатой ракеты КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями крылатых ракет с подводных лодок и рассмотрел проект строительства атомной подводной лодки.

Источник: Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР

Детали: Новая стратегическая крылатая ракета Pulhwasal-3-31 точно поразила заданные цели после того, как пролетела над Восточным морем в течение 7421 секунды и 7445 секунд, сообщило Корейское центральное информационное агентство (KCNA), предположив, что в испытании участвовали две ракеты.

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Время полета составляет два часа, три минуты и 41 секунду и два часа, четыре минуты и пять секунд соответственно. KCNA не предоставил дополнительных подробностей, включая то, были ли запущены ракеты с подводной лодки или баржи и как далеко они пролетели.

Вооруженные силы Южной Кореи заявили в воскресенье, что они зафиксировали запуск нескольких крылатых ракет Северной Кореей около 8 часов утра над водами возле восточного портового города Шинпо, где расположена верфь для строительства северокорейской подводной лодки.

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