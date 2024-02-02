В результате атаки дронов повреждена подстанция "Укрэнерго": Кривой Рог без света, горняки под землей
Одна из подстанций НЭК "Укрэнерго" получила повреждения в результате ночной атаки российскими беспилотниками, в Кривом Роге без света бытовые и промышленные потребители, из-за обесточивания двух шахт под землей остались более 100 рабочих.
Источник: НЭК "Укрэнерго", глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Дословно "Укрэнерго": "В ночь на 2 февраля Россия осуществила новый массированный дроновой удар по южным и центральным областям Украины. К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители".
Детали: Сообщается, что специалисты "Укрэнерго" и ГСЧС осматривают оборудование.
Сразу после этого начнутся аварийно-восстановительные работы.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак добавил, что в результате попадания "Шахеда" произошло обесточивание двух шахт − под землей остались более 100 рабочих.
По словам главы ОВА, по состоянию на 7:30 часть из них уже подняли на поверхность.
Лысак сообщил, что в Криворожском районе обесточены более 40 тысяч абонентов.
Три "Шахеда" над районом удалось сбить защитникам из ВК "Восток".
Предыстория:
- Позно вечером 1 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники с юга.
- В ночь на 2 февраля в Кропивницком и Кривом Роге были слышны звуки взрывов.