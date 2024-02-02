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В результате атаки дронов повреждена подстанция "Укрэнерго": Кривой Рог без света, горняки под землей

Ирина БалачукПятница, 2 февраля 2024, 07:16
В результате атаки дронов повреждена подстанция Укрэнерго: Кривой Рог без света, горняки под землей
Фото иллюстративное с pixabay.com

Одна из подстанций НЭК "Укрэнерго" получила повреждения в результате ночной атаки российскими беспилотниками, в Кривом Роге без света бытовые и промышленные потребители, из-за обесточивания двух шахт под землей остались более 100 рабочих.

Источник: НЭК "Укрэнерго", глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Дословно "Укрэнерго": "В ночь на 2 февраля Россия осуществила новый массированный дроновой удар по южным и центральным областям Украины. К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители".

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Детали: Сообщается, что специалисты "Укрэнерго" и ГСЧС осматривают оборудование.

Сразу после этого начнутся аварийно-восстановительные работы.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак добавил, что в результате попадания "Шахеда" произошло обесточивание двух шахт − под землей остались более 100 рабочих.

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По словам главы ОВА, по состоянию на 7:30 часть из них уже подняли на поверхность.

Лысак сообщил, что в Криворожском районе обесточены более 40 тысяч абонентов.

Три "Шахеда" над районом удалось сбить защитникам из ВК "Восток".

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Темы: энергетикаКривой Рогэлектроэнергия
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