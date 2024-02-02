В ВСУ опровергли информацию россиян о захвате Табаевки на Харьковщине

Село Табаевка в Харьковской области не находится под полным контролем оккупантов, там продолжаются бои.

Источник: начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Илья Евлаш в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Линия (в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" - ред.) остается очень динамичной. Противник продолжает наступательные действия, в частности, недалеко от населенного пункта Купянск, а также у Табаевки: за нее идут тяжелые бои. Сейчас село не находится под контролем оккупантов, там ведутся сейчас артиллерийские дуэли".

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Детали: По его словам, украинским защитникам на лимано-купянском направлении за минувшие сутки удалось ликвидировали более 228 оккупантов и 75 образцов вооружения, в том числе танки и боевые машины пехоты, комплексы видеонаблюдения, различного типа полевые средства РЭБ.

Что предшествовало:

29 января начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо также опровергал информацию о захвате Табаевки: "Противник заявляет, что захватил Табаевку. Это не соответствует действительности. Неподалеку этого населенного пункта происходили бои".