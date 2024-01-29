Россияне наступают на Купянск, но важных тактических успехов не имеют – Фитьо

Российские военные не имеют важных тактических успехов на Купянском направлении.

Источник: начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "В полосе ответственности ОСУВ "Хортица" линия фронта активна. Враг пытается наступать на всех направлениях: Купянское, Лиманское, Бахмутское направления.

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На Купянско-Лиманском направлении отражено 10 вражеских атак за сутки. Синьковка, Табаевка, Терны, Ямполовка - населенные пункты, где происходили боевые действия.

Противник заявляет, что захватил Табаевку. Это не соответствует действительности. Неподалеку этого населенного пункта происходили бои.

Видим, что противник пытается активно наступать: активно использует технику, дроны-камикадзе, большое количество артиллерийских и минометных обстрелов.

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...Наши защитники находятся в активной обороне, при лучшей возможности переходят к атакующим действиям и улучшают свое тактическое положение. Поэтому каких-то важных успехов у врага на направлении ОСУВ "Хортица" нет.

...С 5 октября 2023 года враг активно наступает на всех направлениях ОСУВ "Хортица", на Купянском направлении тоже. Направление понятно: захватить Купянск, это Купянск-Узловой - важный логистический центр, железнодорожный, через который во время предыдущей оккупации осуществлялось логистическое обеспечение оккупационных войск и оружием, и провиантом.

За это время мы видим, что противник только смог кое-где улучшить свое тактическое положение и теперь в своих СМИ подает это как взятие Берлина. У них там массовая эйфория.

Хотя мы видим, что те потери, которые понес враг - это не соразмерное соотношение. Они уничтожают свою армию, бросая бездумно в атаки.

...Сейчас они активизировали использование именно техники. Активно используют танки, БМП. По количеству потерь мы видим, что им не сильно помогает. Поэтому каких-то важных тактических успехов они не имеют".

Детали: Фитьо добавил, что только за январь 2024 года в зоне ОСУВ "Хортица" противник потерял убитыми и ранеными 10 тыс. 530 военнослужащих.