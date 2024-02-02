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Россияне ударили по центру Херсона: ранили 73-летнюю женщину и 17-летнего юношу

Станислав ПогориловПятница, 2 февраля 2024, 15:56
Россияне ударили по центру Херсона: ранили 73-летнюю женщину и 17-летнего юношу
Фото: ГСЧС

Россияне днем 2 февраля обстреляли центральную часть Херсона, в результате чего ранения получили 73-летняя женщина и 17-летний юноша.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook, ГСЧС

Прямая речь: "Оккупанты покрыли огнем жилую застройку в центральной части города. Частично разрушен трехэтажный дом, а также повреждены близлежащие дома".

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Детали: По его словам, в результате обстрела пострадали двое жителей. 73-летнюю женщину доставили в больницу со взрывной травмой, контузией и ранением ноги. Еще один пострадавший - 17-летний парень, его тоже госпитализировали в медучреждение.

Что предшествовало: Перед этим российские захватчики дважды обстреляли село Ингулец и сбросили взрывчатку с дрона на жителя Берислава Херсонской области, в результате чего трое мирных жителей были ранены.

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Темы: Херсонжертвывойна
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