Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне снова обстреляли Херсон: ранена женщина

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 февраля 2024, 16:15
Россияне снова обстреляли Херсон: ранена женщина
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В результате российского обстрела Херсона получила ранения 62-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОВА 

Дословно: "В результате очередного обстрела контузию, взрывную и черепно-мозговую травму получила 62-летняя женщина".

Реклама:

Детали: Херсонская ОВА сообщает, что бригада "скорой" оказала пострадавшей помощь на месте.

Что предшествовало:

  • Россияне днем 2 февраля обстреляли центральную часть Херсона, в результате чего ранения получили 73-летняя женщина и 17-летний юноша.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Херсон
Россияне ударили по центру Херсона: ранили 73-летнюю женщину и 17-летнего юношу
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
Россияне обстреляли Херсон: повреждены магазины, дом и электросеть
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: