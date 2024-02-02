Россияне снова обстреляли Херсон: ранена женщина
Пятница, 2 февраля 2024, 16:15
В результате российского обстрела Херсона получила ранения 62-летняя женщина.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "В результате очередного обстрела контузию, взрывную и черепно-мозговую травму получила 62-летняя женщина".
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Детали: Херсонская ОВА сообщает, что бригада "скорой" оказала пострадавшей помощь на месте.
Что предшествовало:
- Россияне днем 2 февраля обстреляли центральную часть Херсона, в результате чего ранения получили 73-летняя женщина и 17-летний юноша.
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