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Зеленский собирал Ставку: основное – украинское производство дронов и снарядов

Алена МазуренкоПятница, 2 февраля 2024, 19:45
Зеленский собирал Ставку: основное – украинское производство дронов и снарядов
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский 2 февраля провел заседание Ставки, где обсудили украинское производство дронов, снарядов, ситуацию на фронте, энергетику и строительство фортификационных сооружений.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Провел заседание Ставки. Сегодня пять вопросов. Первое - украинское производство дронов.

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План на 2024 год. Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его выполнение. Доклады - вице-премьер-министр Федоров и министр обороны Умеров.

Всего на этот год более 90% дронов на фронте - это отечественное производство. Спасибо каждой украинской компании, которая работает ради такой нашей силы. Спасибо каждому, кто тренирует операторов дронов. Спасибо каждому волонтеру, который помогает".

Детали: Вторым вопросом президент назвал снаряды: производство и импорт. Об этом заслушали доклад министра обороны Рустема Умерова.

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Третье - на ставке обсудили ситуацию на фронте: "Все ключевые направления. Авдеевка - особенно сложно".

Докладывали главнокомандующий Валерий Залужный и командующие по направлениям - Эдуард Москалев, Александр Сырский.

Четвертый вопрос - фортификации: "Наращивание фортификационных сооружений". Заслушали доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по финансированию и министра обороны по срокам выполнения задач.

И пятый вопрос на ставке - энергетика: "Восстановление после российских ударов, физическая защита энергетики, наши системные шаги. Подробные доклады. Правительство - Шмыгаль, Кубраков. Энергокомпании - Чернышов, Кудрицкий".

Отмечается, что этот отопительный сезон Украина проходит стабильно.

Темы: Зеленскийвойнаставка
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