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Умеров: СНБО проведет аудит выполнения решений президентской Ставки

Валентина РоманенкоПятница, 18 июля 2025, 19:09
Умеров: СНБО проведет аудит выполнения решений президентской Ставки
Умеров в СНБО. фото из Facebook политика

В Совете национальной безопасности и обороны проведут аудит выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: новоназначенный секретарь СНБО Рустем Умеров по результатам первой рабочей встречи с Аппаратом совета

Прямая речь: "В фокусе – эффективная координация сектора безопасности и обороны, аудит выполнения решений Ставки и содержательное взаимодействие с международными партнерами в вопросе интенсификации поставок и совместного производства вооружения.

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Совет нацбезопасности и обороны – это не только институт стратегического планирования, но и инструмент действия. Есть амбициозные цели и определенные задачи. Работаем на результат".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский очертил Умерову ряд задач, в частности – активизировать "переговорный трек" с Россией.

СНБОУмеров РустемставкаЗеленский
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