Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских БпЛА и баллистики с востока
Среда, 21 февраля 2024, 00:04
Вечером 20 февраля Воздушные силы предупредили об угрозе применения вражеских БпЛА и баллистики с востока.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Запорожская, Днепропетровская - угроза применения ударных БпЛА!"
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"Вражеские дроны на севере Запорожья, курсом на Днепропетровщину, Павлоград".
"Угроза применения баллистического вооружения с востока!"
Обновлено: Около часа ночи ПС сообщили об отбое угрозы.
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