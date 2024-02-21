Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских БпЛА и баллистики с востока

Ольга ГлущенкоСреда, 21 февраля 2024, 00:04
Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских БпЛА и баллистики с востока
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО MIL.RU

Вечером 20 февраля Воздушные силы предупредили об угрозе применения вражеских БпЛА и баллистики с востока.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Запорожская, Днепропетровская - угроза применения ударных БпЛА!"

Реклама:

"Вражеские дроны на севере Запорожья, курсом на Днепропетровщину, Павлоград".

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!"

Обновлено: Около часа ночи ПС сообщили об отбое угрозы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Воздушные силы ВСУвоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

G7 обещает удовлетворить "насущные потребности" Украины и никогда не признавать псевдовыборы

Премьер Словакии считает, что война РФ началась "с разгула украинских неонацистов"

Зеленский подписал первое соглашение по безопасности с неевропейским государством

Украина и Италия подписали соглашение по безопасности

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Россияне после массовой потери самолетов стали значительно меньше летать - Игнат
Воздушные силы сбили все 23 "Шахеда", которыми Россия атаковала Украину
В ряде областей была воздушная тревога из-за российских ударных БпЛА
Последние новости
04:06
"Укрэнерго" заявило о восстановлении линии питания ЗАЭС после обстрелов
03:32
Трамп побеждает на праймериз в Южной Каролине – АР
03:08
Враг атаковал 6 громад Сумщины, почти 200 взрывов за сутки
02:38
обновляется от 23:03Россияне традиционно запустили "Шахеды" с юга
02:06
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с востока
01:42
На ВОТ военным РФ обеспечивают возможности проголосовать на выборах Путина – ЦНС
01:02
Кулеба рассказал, отреагировал ли Трамп на приглашение в Украину
00:30
США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон
23:58
видеоДесятки мировых звезд обратились к украинцам во вторую годовщину большой войны
23:39
Проекты USAID в Украине под угрозой срыва из-за блокировки средств в Конгрессе США
Все новости...
Реклама: