Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских БпЛА и баллистики с востока

Вечером 20 февраля Воздушные силы предупредили об угрозе применения вражеских БпЛА и баллистики с востока.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Запорожская, Днепропетровская - угроза применения ударных БпЛА!"

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"Вражеские дроны на севере Запорожья, курсом на Днепропетровщину, Павлоград".

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!"

Обновлено: Около часа ночи ПС сообщили об отбое угрозы.