73% украинцев готовы терпеть войну, сколько нужно

73% украинцев утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, еще 3% готовы терпеть достаточно долго, например, год.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 5-10 февраля

Детали: Кроме этого, 3% готовы терпеть войну еще полгода и 18% чувствуют в себе силы на несколько месяцев.

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Инфографика КМИС

Социологи отмечают, что с мая 2022 года ситуация не меняется − в мае 2022 года 71% готовы были терпеть столько, сколько нужно будет, в декабре 2023 года − 73%. И такие настроения наблюдаются во всех регионах.

Инфографика КМИС

Дословно КМИС: "Хотя после почти двух лет широкомасштабного вторжения мы наблюдаем некоторое снижение веры в победу Украины, но несмотря на все абсолютное большинство украинцев продолжают сохранять оптимизм. Так, по состоянию на начало февраля 2024 года 89% украинцев в целом верили в победу Украины, в частности, из них 60% безусловно были убеждены в этом. В мае 2022 года 95% верили в победу и из них 80% были безусловно убеждены в этом".

Детали: Сейчас только 4% скорее или безусловно убеждены, что победит Россия (в мае 2022 года таких было 1%).

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Инфографика КМИС

Социологи подчеркивают, что во всех регионах не менее 80% верят в победу Украины и, в частности, не менее 57% безусловно убеждены в этом.

В то же время в оценках текущей ситуации на фронте опрошенные более сдержанны.

На вопрос, в чью пользу сейчас складывается ситуация на поле боя, 24% ответили, что в пользу Украины, 15% − в пользу России. В то же время почти половина украинцев (47%) считают, что ситуация на поле боя не складывается в пользу ни одной из сторон.

Инфографика КМИС

Жители разных регионов имеют достаточно похожие взгляды на ситуацию на поле боя, отметили в КМИС.

Исследование проходило 5-10 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 202 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,4% − для показателей, близких к 5%.

Социологи отмечают, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но они считают, что полученные результаты все равно позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.